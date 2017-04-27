МИД Франции: анализ образцов подтвердил применение Сирией химоружия в Идлибе

Министерство иностранных дел Франции опубликовало доклад о химической атаке в Сирии 4 апреля 2017 года, в котором сказано о получении французскими спецслужбами «научных доказательств» применения запрещенного оружия армией президента Башара Асада, передает Медуза.

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В докладе представлены результаты анализа образцов с места атаки, которые Франция получила, «задействовав необходимые ресурсы». Исследование показало наличие в образцах зарина, побочного продукта его синтеза (диизопропил метилфосфонат) и гексамина, который, по данным французской разведки, использовался при производстве химоружия в Сирийском центре научных исследований (SSRC).

Взятые с места атаки в Идлибе образцы, сказано в докладе, схожи с веществом из неразорвавшегося снаряда, сброшенного в 2013 году на сирийский город Саракиб. То, что атака на Саракиб была осуществлена сирийской авиацией, Франция считает доказанным фактом.

«Процесс производства зарина, использованного 4 апреля, совпадает с тем, в результате которого был произведен зарин, использованный сирийским режимом в Саракибе. Более того, присутствие гексамина показывает, что процесс был разработан в Сирийском центре научных исследований для сирийского режима», — сказано в докладе.

Как сообщал УНИАН ранее, нападение с предполагаемым применением химического оружия произошло утром 4 апреля в Идлибе. По данным свидетелей, ядовитый газ над городом распылили российские военные самолеты Су, которые принадлежат воздушным силам РФ и Сирии.

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5 апреля Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека сообщил, что число погибших в результате возможной химической атаки в городе Хан-Шейхун составило 72 человека, сотни пострадали.

В ответ на эту атаку США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.