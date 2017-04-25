"Страсти по Аграмунту": президент ПАСЕ заявил, что в его дворцовый кабинет ночью проникли посторонние

Президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил, что посторонние лица получили доступ к его документам.

Об этом сообщает "ЕвроПравда".

Это заявление Аграмунт сделал во время слушаний в ПАСЕ о его поездке в Сирию.

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"Сегодня выяснилось, что некие лица получили доступ к моей документации. У меня в кабинете (во Дворце Европы) были деньги, но они пришли не за деньгами", - заявил он.

"Это меня очень беспокоит", - добавил президент ПАСЕ.

Аграмунт уточнил, что уже инициировал расследование: "О случившемся проинформированы генсек и полиция Страсбурга".