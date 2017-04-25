Вице-президент ПАСЕ объяснил, почему Аграмунт отложил объявление своего статуса до пятницы

Вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы, народный депутат Украины Георгий Логвинский заявляет, что президент ПАСЕ Педро Аграмунт откладывает до пятницы выступление с заявлением относительно своего статуса из-за визита короля Испании Фелипе VI, который запланирован на четверг.

Об этом Логвинский сказал собственному корреспонденту УНИАН.

«Аграмунт сам испанец и неоднократно приглашал короля в ПАСЕ. Подать в отставку накануне такого визита будет для него, мягко говоря, стыдно. Именно поэтому до пятницы он не готов принять решение», - сказал Логвинский.

Он напомнил, что, согласно процедуре, депутаты могут объявить импичмент, вместе с тем, есть ожидания, что Аграмунт сам сложит мандат.

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Как сообщал УНИАН, 24 апреля на сессии ПАСЕ ряд депутатов призвали Аграмунта подать в отставку за его визит вместе с российской делегацией в Сирию. В свою очередь Аграмунт заявил, что его поездка в Сирию была «ошибкой» и извинился. Однако, когда депутаты начали требовать его отставки, объявил перерыв, после чего в зал не вернулся.

Как сообщила сегодня, 25 апреля, первый заместитель председателя Верховной Рады, член украинской делегации в ПАСЕ Ирина Геращенко, Аграмунт пообещал в пятницу, 28 апреля, выступить с заявлением относительно своего статуса. «Начались слушания относительно поездки Аграмунта и его двоих коллег по ПАСЕ в Сирию. Он сказал, что в пятницу, по результатам слушаний, выступит с заявлением относительно своего статуса», - написала она в Facebook.