ЕС ужесточает позицию по "брекситу" в отношении финансовых услуг и граждан - Bloomberg

Правительства стран ЕС еще больше ужесточили свою позицию по "брекситу", добавив ограничения для финансовых услуг и четко указав требования к правам на жительство граждан в плане переговоров с Великобританией. Об этом пишут Далиус Сименас и Иэн Вишарт в статье "ЕС ужесточает позицию по "брекситу" в отношении финансовых услуг и граждан", опубликованной на сайте Bloomberg.

На встрече в понедельник в Брюсселе, которая начала неделю переговоров между 27 странами ЕС, дипломаты одобрили просьбы Франции об исключении финансовых услуг из будущего торгового соглашения и ужесточили тон в проекте основных линий в отношении европейских жителей в Великобритании и той суммы, которую Великобритания должна ЕС.

В последнем проекте финансовые услуги были отделены от формулировок в торговой сделке, и дипломаты добавили новый пункт, в котором говорится, что "любые будущие условия должны гарантировать финансовую стабильность в Союзе и соблюдать его регулятивные нормы и применение стандартов контроля", согласно документу, полученному Bloomberg News.

Формулировки составлены таким образом, чтобы отразить требования Франции (на следующий день после первого тура президентских выборов), согласно которым блок не должен принимать финансовые услуги, являющиеся частью какого-либо будущего торгового соглашения, если Британия не хочет принимать правила ЕС, сказал официальный представитель ЕС.

Новая формулировка – это удар по амбициям премьер-министра Терезы Мэй, которая стремилась заключить масштабную торговую сделку с блоком, которая включала бы финансовые услуги, но освободила бы Великобританию от необходимости соблюдать законы ЕС. В Британии это также разочарует тех, кто заявлял, что победа на июньских досрочных выборах позволит Мэй обеспечить лучшую сделку по "брекситу" для Британии.

Единый рынок

Великобритания дала понять, что после "брексита" не будет стремиться к членству в едином европейском рынке, но перспектива того, что ее финансовые компании потеряют свои "паспортные" права, позволяющие им вести бизнес в ЕС, может заставить Британию заключить сделку по принципу "равенства". Это сохранит торговлю до тех пор, пока Великобритания и ЕС будут признавать стандарты друг друга.

"Равенство – это не право" для всех стран, не входящих в ЕС, заявил во вторник в Брюгге (Бельгия) Валдис Домбровскис, вице-президент Европейской комиссии. "И это не карт-бланш, с помощью которого ЕС откажется от контроля над ключевыми системными рисками для своей финансовой стабильности".

Согласно проекту сделки, взаимные гарантии защиты прав граждан ЕС в Великобритании и британских граждан в ЕС на момент выхода Великобритании из блока должны включать "право на получение постоянного места жительства после непрерывного пятилетнего периода".

Жесткие формулировки появились в тот момент, когда президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер и главный переговорщик ЕС по вопросам "брексита" Мишель Барнье готовятся к поездке в Лондон в среду для встречи с Терезой Мэй, впервые после того, как 29 марта она применила статью 50 Лиссабонского договора, официально начав процесс выхода Соединенного Королевства из ЕС.

Неограниченное число граждан ЕС, которым разрешено жить и работать в Британии, стало основной темой на референдуме в Великобритании в июне прошлого года. После этого Мэй провозгласила пограничный контроль главным приоритетом после "брексита". 27 стран ЕС настаивают на том, что сделка по защите прав граждан должна состояться до начала переговоров по будущей торговой сделке.

Поскольку этот вопрос, возможно, будет сложно разрешить, дипломаты конкретизировали свою позицию по отношению к гражданам на встрече на прошлой неделе. В связи с этим, они заявили, что решение вопроса является приоритетом для переговоров, и что гарантии должны быть "всеобъемлющими, эффективными, подлежащими исполнению и недискриминационными", и что люди должны иметь возможность доказать свой статус посредством " простых административных процедур".

В последнем проекте переговоров также ужесточается тон в отношении финансовых взносов Британии в ЕС, подчеркивается, что законопроект Великобритании должен учитывать "весь период членства Соединенного Королевства в Союзе".

Соглашение о "разводе" должно также затрагивать потенциальные проблемы отношений Британии и ЕС в будущем. Помимо безопасности, в список были добавлены сотрудничество в сфере юстиции и правоприменение, как области, на которые ЕС обратит особое внимание в соглашении, согласно документу.

Саммит приближается

Основные линии должны быть одобрены на саммите лидеров 27 стран ЕС, который пройдет без Терезы Мэй в Брюсселе 29 апреля. Однако, ЕС будет ждать окончания выборов в Британии, и лишь после этого начнет переговоры.

В разделе, посвященном тому, как могут развиваться отношения между ЕС и Великобританией после "брексита", к торговле и борьбе с терроризмом, правительства добавили внешнюю политику, в качестве будущих областей для потенциального сотрудничества.

Помощники лидеров 27 стран ЕС встретились в тот же день, когда главный чиновник блока по сельскому хозяйству Фил Хоган сказал, что Великобритания отходит от некоторых своих "сумасшедших идей", помимо выхода из ЕС, поскольку "худшая фаза триумфализма после "брексита", похоже, идет на спад".