Дания обвинила Россию в хакерских атаках
Взлом стал возможен потому, что не все почтовые ящики были достаточно защищены.
Хакеры из России, связанные с руководством страны, два года получали доступ к электронным почтовым ящикам Минобороны Дании.
Об этом рассказал министр обороны страны Клаус Йорт Фредриксен, передает Медуза со ссылкой на Berlingske.
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В отчете, который приводит Berlingske, сообщается, что в течение 2015 и 2016 годов хакеры из группировки Fancy Bear имели доступ к несекретному содержимому почты некоторых сотрудников военного ведомства.
«Это точно контролируется. Это не мелкие хакерские группы, которые просто развлекаются. Это связано с разведкой или центральными элементами российского режима», — заявил Фредриксен.
Отмечается, что взлом стал возможен потому, что не все почтовые ящики были достаточно защищены. Теперь эту проблему устранили.
Представители Кремля не смогли оперативно прокомментировать Reuters сделанные Фредриксеном заявления.