Италия заподозрила Россию в хакерских атак против МИД - СМИ

01:07, 11 февраля 2017
Мир
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Чиновники в Италии заподозрили Россию в организации хакерских атак против национального МИД в 2016-м году.

REUTERS

Об этом изданию The Guardian сообщили источники, знакомые с ситуацией, передает ТСН.

Согласно сообщению, хакерские атаки начались прошлой весной и продолжались несколько месяцев. Они вызвали регулярные нарушения в работе электронной почты МИД Италии.

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Правда, утечки конфиденциальной информации в результате не произошло. Сейчас официальные подозрения о причастности России к атакам не объявлены. Прокуратура Рима расследует инцидент.

Как сообщал УНИАН, ранее полиция Норвегии заявила, что девять почтовых аккаунтов госслужащих в Норвегии стали целью хакерской атаки со стороны организации APT29, которая считается российской.

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Теги: #хакеры#кибератаки