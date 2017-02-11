Италия заподозрила Россию в хакерских атак против МИД - СМИ
01:07, 11 февраля 2017Мир
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Чиновники в Италии заподозрили Россию в организации хакерских атак против национального МИД в 2016-м году.
Иллюстрация / REUTERS
Об этом изданию The Guardian сообщили источники, знакомые с ситуацией, передает ТСН.
Согласно сообщению, хакерские атаки начались прошлой весной и продолжались несколько месяцев. Они вызвали регулярные нарушения в работе электронной почты МИД Италии.
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Правда, утечки конфиденциальной информации в результате не произошло. Сейчас официальные подозрения о причастности России к атакам не объявлены. Прокуратура Рима расследует инцидент.
Как сообщал УНИАН, ранее полиция Норвегии заявила, что девять почтовых аккаунтов госслужащих в Норвегии стали целью хакерской атаки со стороны организации APT29, которая считается российской.
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