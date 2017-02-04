Российские хакеры сотни раз безуспешно пытались атаковать компьютеры правительства Нидерландов – СМИ

Хакеры из группировок АРТ28 и АРТ29 несколько сотен раз пробовали получить доступ к базам данных членов нидерландского правительства, а также к компьютерам в офисе премьер-министра Марка Рютте, сообщает сегодня газета De Volkskrant.

По данным издания, ссылающегося на источники в силовых структурах Нидерландов, хакеры безуспешно осуществляли атаки на протяжении последних шести месяцев. Эти же группировки под названиями Fancy Bear и Cozy Bear известны в США, где их обвиняют во взломе серверов Демократической партии, сообщает Deutsche Welle.

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Накануне, 3 февраля, глава разведывательной службы Нидерландов AIVD Роб Бертоле в телепрограмме Een Vandaag заявил, что за последние полгода сайт нидерландского правительства сотни раз подвергался нападениям хакеров из России, а также Китая и Ирана.

"Я полагаю, что это угроза для нашей демократии", - подчеркнул Бертоле, уточнив, что хакеры, среди прочего, пытались получить доступ к электронной почте государственных служащих и сотрудников крупных бизнес-корпораций.

Ранее сообщалось, что хакеры из группировки АРТ29 осуществили ряд кибератак на электронную почту сотрудников госслужб Норвегии.

Парламентские выборы в Нидерландах намечены на 15 марта. Из опасений перед хакерскими атаками со стороны зарубежных стран власти страны намерены исключить из процесса подсчета голосов компьютеры и вести обработку бюллетеней на избирательных участках вручную.