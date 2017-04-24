В Париже полиция применила слезоточивый газ против протестующих

В Париже на площади Бастилии состоялась акция протеста. Ее участники выразили недовольство в связи с тем, что во второй тур президентских выборов во Франции вышли лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен и экс-министр экономики и создатель движения «Вперед»​ Эммануэль Макрон. Об этом сообщает РБК со ссылкой на газету La Parisien.

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На площади собрались несколько сотен человек, в основном - антифашисты, уточняет издание. По информации газеты, изначально акция протеста проходила мирно, однако вскоре начались столкновения между полицией и демонстрантами.

В результате столкновения по пострадали два человека, в том числе подросток, пишет La Parisien. Мужчина, по информации газеты, получил травму лица, а 15-летняя девочка - травму лица и шеи.

В ходе столкновений с демонстрантами полиция применила слезоточивый газ. Несколько человек были задержаны, отмечает издание.

Ранее УНИАН сообщал, что экзит-поллы, проведенные всеми ключевыми французскими социологическими службами, показывают, что во второй тур выходят Еммануель Макрон и Марин Ле Пен.