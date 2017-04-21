20 детей погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в ЮАР

20 учеников школы погибли в результате столкновения микроавтобуса с грузовиком в городе Бронкхорстспрейт Южно-Африканской Республики. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, большинство попали в огненную ловушку внутри транспортного средства.

Читайте такжеАвтобус в Индии упал с высоты 200 метров в реку, 44 человека погибли

Как отмечает BBC, после столкновения микроавтобус опрокинулся на бок и загорелся. В машине находились ученики начальной и средней школы.

Авария произошла на трассе между городами Бронкхорстспрёйт и Верена, в 60 километрах от Претории.

"Около 30 человек попали в эту аварию, но мы можем подтвердить, что около 20 учеников погибли на месте происшествия. Аварийные службы там, чтобы помочь тем, кто мог бы выжить", - сообщил пресс-секретарь учебного департамента Стив Мабон, передает Eyewitness News.

Медработники находятся на месте аварии. Местные чиновники уточняют, что столкновение автобуса и грузовика было лобовым.