G7 поддержала работу в "нормандском" формате по урегулированию на Донбассе

Страны «Большой семерки» выразили поддержку работе «Нормандского формата» и деятельности СММ ОБСЕ для решения конфликта на Донбассе. Об этом говорится в совместном коммюнике министров иностранных дел стран G7 по результатам двухдневных консультаций в итальянском городе Лукка.

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«Мы подтверждаем нашу решительную поддержку усилиям по переговорам в Нормандской группе и многогранным обязательствам ОБСЕ для разрешения кризиса в Украине», - отмечается в заявлении.

«Мы высоко оцениваем деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и призываем стороны обеспечить безопасность наблюдателей, а также предоставить им беспрепятственный доступ во все районы конфликта. Мы обеспокоены систематическими препятствованиями (работе наблюдателей – УНИАН) и даже запугиванием СММ ОБСЕ», - подчеркнули авторы документа.

Также страны G7 обеспокоены гуманитарной ситуацией в районе линии соприкосновения на Донбассе.