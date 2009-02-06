Сомалийские пираты отпустят египетское судно за 1 млн. долларов

Владелец египетского судна "Блю Стар", захваченного 1 января 2009 года у берегов Сомали, достиг договоренности с пиратами об условиях освобождения судна и команды.

Захватчики согласились отпустить их за выкуп в 1 млн. долларов, сообщает Lenta.ru со ссылкой на AFP.

Судовладелец заявил, что теперь он ждет, когда пираты назначат место, где посредники смогут передать им деньги. Он рассчитывает, что судно освободят скоро, но не ранее, чем через четыре дня.

На борту "Блю Стар" находятся 28 египетских моряков. Судно шло под флагом Федерации Сент-Китс и Невис и перевозило 6 тысяч тонн удобрений.

В 2008 году пираты в общей сложности напали на 112 судов, 42 из которых были захвачены.