В Греции разбился военный вертолет
13:51, 19 апреля 2017Мир
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Источники в Минобороны Греции подтвердили гибель четырех военных, которые были на борту.
Причины падения вертолета не приводятся / news247.gr
Четверо военных погибли в результате падения патрульного вертолета на севере Греции, как сообщает издание Ekathimerini.
Вертолет Bell UH-1H осуществлял рутинное патрулирование границы и упал вблизи города Елассона на 450 км на северо-запад от Афин.
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После падения вертолета в прилегающей местности началась расширенная поисковая операция.
Источники в Минобороны Греции подтвердили гибель четырех военных, которые были на борту.
Причины падения вертолета не приводятся.
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