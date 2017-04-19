В Греции разбился военный вертолет

Четверо военных погибли в результате падения патрульного вертолета на севере Греции, как сообщает издание Ekathimerini.

Вертолет Bell UH-1H осуществлял рутинное патрулирование границы и упал вблизи города Елассона на 450 км на северо-запад от Афин.

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После падения вертолета в прилегающей местности началась расширенная поисковая операция.

Источники в Минобороны Греции подтвердили гибель четырех военных, которые были на борту.

Причины падения вертолета не приводятся.