На востоке Турции разбился вертолет с полицейскими и судьями - СМИ
14:20, 18 апреля 2017Мир
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По различным данным на борту вертолета находились от 12 до 14 человек.
Фотоиллюстрация REUTERS
На востоке Турции в провинции Тунджели потерпел крушение полицейский вертолет.
Об этом сообщает CNN Turk.
На борту вертолета находились 12 человек, в том числе сотрудники Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) и военные из Диярбакыра.
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По данным телеканала NTV, на борту находились 14 человек, из них 8 полицейских и два судьи.
Сообщается, что вертолет исчез с радаров, связь с ним утеряна.
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