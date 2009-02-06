Лукашенко признался, что выборы прошли с нарушением, но "по понятиям"

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО признался, что парламентские выборы в Беларуси проводились с нарушением национального законодательства, но «по понятиям Европейского Союза».

Об этом А.ЛУКАШЕНКО заявил накануне в интервью телеканалу Euronews.

«Мы выборы в Беларуси проводили так, как нам показывала Европа. Вот они приезжали к нам от Евросоюза, от ОБСЕ и говорили: «Вы знаете, у вас вот это не так, надо – так». – «Хорошо, будет так». Какая страна себе может позволить проводить выборы в нарушение собственного законодательства? Никакая. Мы нарушили всё, но делали по понятиям Европейского союза», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Президент Беларуси считает, что Европа мало интересуется сутью белорусской оппозиции. «Кстати, Европа не очень-то интересуется сутью нашей оппозиции. И что же это за оппозиция такая, которая борется уже в центре Европы 20 с лишним лет, наверное, и никак не может хотя бы одного человека провести в парламент, даже, откровенно говоря, при поддержке власти?», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, в Беларуси в сентябре 2008 года состоялись очередные парламентские выборы, в результате которых ни один из оппозиционных политиков не прошел в состав нижней палаты белорусского парламента.

Наблюдатели за парламентскими выборами от ОБСЕ признали их недостаточно демократическими.