Ураганные ветры и дожди обрушились на Центральную Америку: есть жертвы

Ураганные ветры и мощные проливные дожди обрушились на Коста-Рику, Никарагуа, Панаму и Сальвадор.

Согласно поступившим официальным сообщениям, удары стихии привели к оползням, наводнениям и обрывам линий электропередачи. Экстренная эвакуация населения проводится из потенциально опасных районов, отмечает NEWSru.

Из-за шквалистого ураганного ветра в Сальвадоре погиб ребенок. В Никарагуа 28 тысяч домов остались без электроэнергии.

Серьезная опасность угрожает 99 пассажирам и трем членам экипажа судна "Ометепе", дрейфующего недалеко от берегов Никарагуа. Числятся пропавшими без вести также четыре рыбака.

При понижении температуры сразу на 10 градусов в столице Коста-Рики - Сан-Хосе отмечены порывы ветра, достигающие 90 км в час.

От проливных дождей пострадали десятки панамцев, один человек погиб.