Жители Стамбула били в кастрюли, протестуя против итогов референдума

Жители нескольких районов Стамбула провели необычную акцию протеста против итогов референдума, в результате которых президент Эрдоган получил беспрецедентные полномочия. Они били в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон своих домов, передает Русская служба Би-би-си.

Как сообщает агентство Reuters, такие протесты были отмечены как минимум в четырех районах города. Небольшие группы протестующих также вышли на улицы.

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По итогам подсчета более 99% бюллетеней, за внесение в конституцию поправок, которые расширяют полномочия президента, высказалось 51,35% голосовавших, против - 48,65%.

Три крупнейших города Турции, включая Стамбул, по предварительным данным, проголосовали против изменений.

В результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

Сторонники Эрдогана говорят, что это поможет модернизировать страну, однако его оппоненты опасаются роста авторитаризма.

Кемаль Кылычдароглу, лидер Народно-республиканской партии - ведущей оппозиционной партии Турции - уже подверг сомнению легитимность референдума.