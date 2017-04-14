Трамп случайно в 2015 году попал в поле зрения спецслужб во время слежки за россиянами - The Guardian

Спецслужбы Великобритании сыграли значительную роль в привлечении внимания коллег из Вашингтона к контактам между представителями команды президента США Дональда Трампа с российскими чиновниками.

Об этом пишет The Guardian.

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По словам источников, именно представители британского Центра правительственной связи (GCHQ) первыми узнали в конце 2015 года о «подозрительных контактах» между чиновниками, близкими к команде Трампа и Россией.

При этом Трамп не был объектом особого наблюдения британских служб, а сведения были получены во время наблюдений за российскими службами.

Как пишет издание, ссылаясь на слова источников, что летом 2016 года информация о «связях Трампа с Россией» была лично передана главой Центра Робертом Ханниганом директору ЦРУ Джону Бреннану.