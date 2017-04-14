Глава ЦРУ заверил в достоверности данных Трампа о химатаке в Сирии
02:02, 14 апреля 2017Мир
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Директор ЦРУ Майк Помпео подтвердил достоверность информации об ответственности властей Сирии за химическую атаку в провинции Идлиб.
Майк Помпео / REUTERS
Директор ЦРУ Майк Помпео подтвердил достоверность информации об ответственности властей Сирии за химическую атаку в провинции Идлиб, передает CNN.
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«Мы предоставили президенту оценку с высокой степенью достоверности, что на самом деле это был сирийский режим, который провел химатаку против своего народа в Идлибе», — сообщил он.
Он также отметил, что данные были получены не только сотрудниками ЦРУ, но и другими представителями «разведывательного сообщества», и назвал «хорошим» решение президента США Дональда Трампа обавиаударе по авиабазе в Сирии.
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