Глава ЦРУ заверил в достоверности данных Трампа о химатаке в Сирии

02:02, 14 апреля 2017
Мир
1107

Директор ЦРУ Майк Помпео подтвердил достоверность информации об ответственности властей Сирии за химическую атаку в провинции Идлиб.

Майк Помпео / REUTERS

Директор ЦРУ Майк Помпео подтвердил достоверность информации об ответственности властей Сирии за химическую атаку в провинции Идлиб, передает CNN.

Читайте такжеТрамп не настаивает на отставке Асада

«Мы предоставили президенту оценку с высокой степенью достоверности, что на самом деле это был сирийский режим, который провел химатаку против своего народа в Идлибе», — сообщил он.

Он также отметил, что данные были получены не только сотрудниками ЦРУ, но и другими представителями «разведывательного сообщества», и назвал «хорошим» решение президента США Дональда Трампа обавиаударе по авиабазе в Сирии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #США#Сирия#химическая атака