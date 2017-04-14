Глава ЦРУ заверил в достоверности данных Трампа о химатаке в Сирии

Директор ЦРУ Майк Помпео подтвердил достоверность информации об ответственности властей Сирии за химическую атаку в провинции Идлиб, передает CNN.

Читайте такжеТрамп не настаивает на отставке Асада

«Мы предоставили президенту оценку с высокой степенью достоверности, что на самом деле это был сирийский режим, который провел химатаку против своего народа в Идлибе», — сообщил он.

Он также отметил, что данные были получены не только сотрудниками ЦРУ, но и другими представителями «разведывательного сообщества», и назвал «хорошим» решение президента США Дональда Трампа обавиаударе по авиабазе в Сирии.