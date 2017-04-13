Коалиция США отрицает, что нанесла удар по складу с химоружием в Сирии

Коалиция возглавляемая США отрицает, что нанесла удар по складу с химоружием боевиков "ИГИЛ" в Сирии. Об этом сообщает Reuters.

Полковник ВВС США Джон Дориан, представитель коалиции, заявил, что коалиция не наносила ударов в этой области в это время. «Сирийское утверждение неверно и это, вероятно, преднамеренная дезинформация,» - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что возглавляемая США коалиция нанесла удар по складу "Исламского государства" с химическим оружием в районе сирийского города Дейр-Эз-Зоре.

Согласно сообщению, налет авиации был совершен в среду вечером. В результате было уничтожено большое число террористов, в том числе иностранных наемников. В результате якобы погибли сотни человек, в том числе мирные граждане.

Читайте такжеЭксперты полностью опровергли версию РФ о складах повстанцев с химоружием в Сирии

Как сообщал УНИАН, в результате химической атаки в сирийском городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека, 6 апреля в городе Латаминах от применения химоружия погибли еще несколько человек и десятки пострадали.

7 апреля США нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат в Сирии в ответ на использование химического оружия в сирийских городах. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет "Томагавк" были выпущены с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в "жизненно важных интересах национальной безопасности Америки", чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

В Кремле назвали удары США по Сирии "агрессией против суверенного государства в нарушение норм международного права под надуманным предлогом" и заявили, что российские военные продолжат "оказывать помощь" сирийской армии.