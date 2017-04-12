В Литве прошли военные учения по борьбе с "зелеными человечками"

В Литве прошли специальные учения по борьбе с диверсантами, на которых имитировалось вторжения "зеленых человечков", как сообщает Delfi.lt.

По распоряжению главы МВД Литвы Эймутиса Мисюнаса была создана легенда маневров, согласно которой специальные силы недружественной к Литве страны нелегально пересекли границу с целью занять пограничные заставы, а также комиссариат полиции города Шальчининкай.

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"Имитировалось вторжение зеленых человечков на территорию Литвы, высадка с поезда", - сообщил после учений Мисюнас.

"Обычные сотрудники полиции и операторы Единого центра помощи заранее не знали, что это учения", - сказал министр, отметив, что целью учений была проверка компетентности литовских служб.

Он отметил, что вооружение и тактика органов правопорядка была "не на высоте", 30 воображаемых диверсантов в конце концов заняли комиссариат полиции города Шальчининкай.