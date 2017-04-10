Глава МИД Германии призвал США скорректировать позиции по Сирии

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль (Sigmar Gabriel) предостерег Вашингтон от дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, как сообщает DW.

Было бы разумно, если бы американский президент Дональд Трамп скорректировал свою предвыборную позицию, заявил министр вечером в воскресенье, 9 апреля, в эфире немецкого общественно-правового телеканала ZDF, уточнив, что без Соединенных Штатов не удастся разрешить сирийский конфликт.

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"Нельзя делать ставку только на военные действия, это приведет к эскалации конфликта, к гибели людей, - предупредил глава МИД ФРГ. - Фактически мы вынуждаем Россию к солидарности с Асадом". Важно же, по его словам, путем политических переговоров добиться прекращения "нерушимой верности Асаду" со стороны Москвы.

Габриэль подчеркнул, что без России, Ирана, Саудовской Аравии и США ситуацию в Сирии не изменить, добавив, что европейские политики "работают над этим".

Как сообщал УНИАН, объединенный координационный центр Ирана, РФ и поддерживающих Башара Асада сил пообещал ответить на «новые акты агрессии» против Сирии, «от кого бы они не исходили».