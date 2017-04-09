Иран и Россия заявили, что США пересекли "красную линию"

Объединенный координационный центр Ирана, РФ и поддерживающих Башара Асада сил пообещал ответить на «новые акты агрессии» против Сирии, «от кого бы они не исходили».

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Об этом говорится в заявлении, опубликованном координационным центром, передает Reuters.

"То, что Америка совершила в результате агрессии по отношению к Сирии, это пересечение "красной линии". Отныне мы будем реагировать с применением силы на любые проявления агрессии или любое нарушение "красных линий" независимо, от того, кто бы это ни был, и Америка знает о нашей способности хорошо реагировать", - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы.

Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря. Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.