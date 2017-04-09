ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Египте

Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в Египте.

Об этом сообщает Reuters.

Читайте такжеПостпред США в ООН заявила об отсутствии варианта решения конфликта в Сирии без смены режима Асада

«Группа лиц, принадлежащих к «Исламскому государству», осуществила нападения на церкви в городах Танта и Александрия», - говорится в сообщении.

В результате атак погибли не менее 36 человек.