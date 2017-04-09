ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрывы в Египте
16:57, 09 апреля 2017Мир
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В результате атак погибли не менее 36 человек.
Египет / REUTERS
Группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в Египте.
Об этом сообщает Reuters.
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«Группа лиц, принадлежащих к «Исламскому государству», осуществила нападения на церкви в городах Танта и Александрия», - говорится в сообщении.
В результате атак погибли не менее 36 человек.
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