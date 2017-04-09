В Египте прогремел новый взрыв у христианской церкви: есть жертвы
СМИ сообщают о 21 раненом и 2 погибших.
В Египте прогремел новый взрыв возле христианской церкви, на этот раз в городе Александрия, там подорвался террорист-смертник. Об этом сообщило государственное телевидение Египта, передает Reuters.
В результате взрыва погибли 2 человек и ранены 21 человек в передней части церкви Святого Марка.
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Никто пока не взял на себя ответственность за один из двух взрывов.
Как сообщал УНИАН ранее, ранее в Египте в городе Танта в церкви "Мар Гиргис" прогремел взрыв. Однако позже стало известно, что в городе прогремело два взрыва: по одним данным, он произошел на площади перед коптским храмом Мар-Гиргис, по другим - внутри собора.
Сначала поступала информация о пяти погибших и 42 раненых, однако затем СМИ сообщили, что жертвами взрыва стали по меньшей мере 16 человек.