В Египте прогремел новый взрыв у христианской церкви: есть жертвы

В Египте прогремел новый взрыв возле христианской церкви, на этот раз в городе Александрия, там подорвался террорист-смертник. Об этом сообщило государственное телевидение Египта, передает Reuters.

В результате взрыва погибли 2 человек и ранены 21 человек в передней части церкви Святого Марка.

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Никто пока не взял на себя ответственность за один из двух взрывов.

Как сообщал УНИАН ранее, ранее в Египте в городе Танта в церкви "Мар Гиргис" прогремел взрыв. Однако позже стало известно, что в городе прогремело два взрыва: по одним данным, он произошел на площади перед коптским храмом Мар-Гиргис, по другим - внутри собора.

Сначала поступала информация о пяти погибших и 42 раненых, однако затем СМИ сообщили, что жертвами взрыва стали по меньшей мере 16 человек.