Сирийские самолеты взлетели с авиабазы Шайрат, которую США обстреляли "Томагавками" - СМИ

Сирийские военные самолеты взлетели с авиабазы Шайрат, которая пострадала в результате обстрела американскими крылатыми ракетами.

Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека, которая мониторит гражданскую войну с помощью широкой сети информаторов в стране, пишет ТСН со ссылкой на Reuters.

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По данным правозащитников, самолеты, которые взлетели с авиабазы, проводят воздушные удары по контролируемым повстанцами районам в восточном Хомсе.

Пока неизвестно, как сильно повреждена авиабаза Шайрат в результате обстрела "Томагавками", но сирийские самолеты "сделали невозможное", чтобы продолжать ее использовать, отмечают в Обсерватории.

Как сообщал УНИАН, США нанесли ракетный удар по авиабазе в Сирии в ответ на возможную атаку с использованием химического оружия на город, который удерживают повстанцы. Пентагон заявил, что 59 крылатых ракет «Томагавк» были выпущены в 4.40 по сирийскому времени с эсминцев в восточной части Средиземного моря.

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Президент США Дональд Трамп объяснил, что действовал в «жизненно важных интересах национальной безопасности Америки», чтобы предотвратить использование химического оружия. По его словам, база, по которой нанесли удар, была точкой старта для химической атаки.

Как сообщило Reuters со ссылкой на сирийское государственное информационное агентство SANA, в результате ракетного удара США погибли девять гражданских лиц, в том числе четверо детей.

По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в результате химической атаки в городе Хан-Шейхун 4 апреля погибли 72 человека.