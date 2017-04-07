Страны Латинской Америки осудили применение химоружия в Сирии

Семь стран Латинской Америки выступили с осуждением применения химического оружия в Сирии против гражданских лиц, и особенно детей, передает Русская служба Би-Би-Си.

В совместном заявлении власти Аргентины, Чили, Колумбии, Мексики, Парагвая, Перу и Уругвая призывают все стороны, вовлеченные в сирийский конфликт, проявить "максимальное благоразумие".

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Латиноамериканские страны призвали избегать эскалации конфликта и искать политическое решение при посредничестве ООН.

Также в пятницу постпред Боливии при ООН Саша Йорентти напомнил о выступлении бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, который пытался обосновать вторжение в Ирак в 2003 году.

"Я считаю, что важно помнить то, чему нас учит история, и в этом случае США утверждали, что у них есть все необходимые доказательства наличия у Ирака оружия массового поражения. Оно так и не было найдено", - заявил Йорентти на внеочередном заседании Совбеза ООН.