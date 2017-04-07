Меркель назвала позором блокирование резолюции Совбеза ООН по Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 6 апреля, резко раскритиковала позицию России, которая накануне заблокировала принятие в Совете безопасности ООН резолюции по нападению с применением химического оружия в сирийской провинции Идлиб, передает Deutsche Welle.

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Не упоминая Москву напрямую, канцлер заявила: "Это позор, что резолюция Совета безопасности ООН не принята. И сейчас именно те, кто от этого отказываются, должны подумать, какую ответственность они на себя берут".

По словам Меркель, к сожалению, есть указания на то, что атаку в провинции Идлиб и дальнейшее бомбардировки больницы, куда доставили жертв нападения, инициировал режим сирийского президента Башара Асада. "Это варварское нападение, который непременно должно быть расследовано. Применение химического оружия - это военное преступление", - подчеркнула канцлер.

Как сообщал УНИАН, Совет безопасности ООН завершил обсуждение, но не стала голосовать по проекту резолюции по поводу сообщений о воздушный удар с применением химического оружия в Сирии из-за позиции России.