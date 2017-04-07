Очевидцы сообщают о трех жертвах наезда грузовика на толпу в Стокгольме

Грузовик врезался в толпу пешеходов в центре Стокгольма, сообщает Радио Швеции со ссылкой на очевидца, как сообщает РИА Новости.

​ЧП произошло на Дроттнинггатан — главной пешеходной улице города.

​По словам очевидца, грузовик врезался в гуляющих людей на большой скорости. Машина остановилась после того, как въехала в витрину одного из магазинов.

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"Я видел как минимум трех погибших, но их может быть больше. Здесь полнейший хаос", — сказал корреспондент радио Швеции в прямом эфире.

Как сообщает шведская газета "Астонбладет", место происшествия оцепила полиция, среди людей паника.

Полиция просит людей покинуть место происшествия. Там уже находится около 10 полицейских автомобилей и как минимум пять автомобилей скорой помощи, передает агентство ТТ.