Россия обещает усилить ПВО в Сирии

После американского удара по авиабазе "Шайрат" в Сирии Минобороны России пообещало усилить системы противовоздушной обороны объектов сил Асада. Об этом заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, передает "ТАСС".

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Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс.

"Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", - сказал представитель ведомства.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк".

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".