Россия обещает усилить ПВО в Сирии

13:30, 07 апреля 2017
Мир
1862 0

РФ намерена принять меры для повышения эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил.

Башар Асад и Владимир Путин / REUTERS

После американского удара по авиабазе "Шайрат" в Сирии Минобороны России пообещало усилить системы противовоздушной обороны объектов сил Асада. Об этом заявил представитель ведомства Игорь Конашенков, передает "ТАСС".

Читайте такжеТрамп: ракетный удар по Сирии отвечает интересам нацбезопасности США

Конашенков также сообщил, что сирийская ПВО будет укреплена после атаки на авиабазу в провинции Хомс. 

"Для прикрытия наиболее чувствительных объектов сирийской инфраструктуры в ближайшее время будет реализован комплекс мероприятий по укреплению и повышению эффективности системы противовоздушной обороны сирийских вооруженных сил", - сказал представитель ведомства. 

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Вооруженные силы США нанесли ракетный удар по авиабазе правительственных войск президента Башара Асада. Два военных корабля США, расположенных в Средиземном море, выпустили по меньшей мере 50 ракет "Томагавк". 

Перед этим Трамп заявил, что правительство президента Сирии Башара Асада "пересекло красную черту" после химической атаки в провинции Идлиб, жертвами которой стали мирные жители. Трамп отметил, что химическая атака вывела конфликт в Сирии "на совершенно новый уровень", а его отношение к президенту Сирии Башару Асаду "очень сильно изменилось".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Реакция США и ЕС на действия России в Сирии
Теги: #Сирия#Асад#ПВО