Российские военные продолжат "оказывать помощь" сирийской армии – Песков

Російські військові продовжать надавати допомогу сирійській армії.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам у Москві заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

«Що стосується присутності російських військових у Сирії, то режим та кількість визначає Міноборони, відповідно до установок верховного головнокомандувача. Головна мета залишається – це надання допомоги сирійським збройним силам у боротьбі з терористами», - сказав Пєсков.

На запитання, чи буде Росія захищати об'єкти сирійської армії, прес-секретар президента РФ порекомендував звернутися за відповіддю до Міноборони РФ.

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Він наголосив, що російська авіація і військові перебувають легітимно в Сирії, у зв'язку із зверненням законного сирійського керівництва, і роблять все, що необхідно в інтересах виконання поставлених завдань президента Володимира Путіна.

Пєсков наголосив, що Сирія є союзником Росії.

Як повідомляв УНІАН, 7 квітня вночі США завдали ракетного удару по авіабазі в Сирії у відповідь на можливу атаку з використанням хімічної зброї на місто, яке утримують повстанці.

Пентагон заявив, що 59 крилатих ракет «Томагавк» було випущено о 04:40 за сирійським часом з есмінців у східній частині Середземного моря. У відомстві зазначили, що російських військових, які підтримують сирійський уряд, було поінформовано заздалегідь про цей крок з боку США.

У заяві Пентагону зазначається, що ракети було випущено по літаках, ангарах, заправних станціях, складах техніки і озброєнь і засобах ППО на сирійській військовій базі Шайрат.

У Кремлі назвали удари США по Сирії «агресією проти суверенної держави на порушення норм міжнародного права під надуманим приводом». У зв'язку з ракетним ударом США президент Путін скликає Раду безпеки РФ.