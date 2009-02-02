Рахмон демонстративно отменил визит в Москву и встречу с Медведевым

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон демонстративно отменил свой визит в Москву и назначенные на сегодня переговоры с президентом РФ Дмитрием Медведевым, а также отказался от участия в саммитах ОДКБ и ЕврАзЭС, намеченных на среду. Официальный Душанбе объяснил это энергетическим кризисом в стране.

Но наблюдатели считают, что это демонстрация в ответ на высказывания Медведева в Узбекистане насчет Рогунской ГЭС.

По информации "Коммерсанта", российская сторона до последнего момента пыталась повлиять на таджикского президента, с тем чтобы он пересмотрел свое решение. Однако все попытки оказались тщетными. Хотя, как отмечает издание, именно сейчас голос Таджикистана крайне необходим России в первую очередь на заседании ОДКБ, где планируется принять решение об учреждении коллективных сил быстрого реагирования.

Это первый раз за 16 лет, когда таджикский президент не приехал в Москву на саммит. Как сообщили газете эксперты, отношения РФ с Таджикистаном последовательно ухудшаются уже несколько месяцев. В частности, стороны не могут договориться о совместном строительстве Рогунской ГЭС и деталях присутствия российской военной базы на территории Таджикистана. По мнению аналитиков, Душанбе явно недоволен пренебрежительным отношением России, которая, фактически игнорируя Таджикистан, "дает деньги Киргизии и пытается договариваться с Узбекистаном".

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