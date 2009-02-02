Оживший вулкан Асама засыпал пеплом Токио
08:38, 02 февраля 2009Мир
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Из кратера вырвался столб дыма в 2000 м.
Оживший вулкан Асама засыпал пеплом Токио. Извержение началось в 140 километрах от японской столицы. Из кратера вулкана вырвался столб дыма высотой 2000 метров. Через некоторое время активность вулкана пошла на убыль и к утру высота дыма не превышала 100 метров. Масштаб нынешнего извержения, по оценкам специалистов, невелик, опасности для людей и сельскохозяйственных угодий нет.
Тем не менее, местное метеобюро запретило подниматься на гору и не рекомендовало приближаться к ней на расстояние ближе четырех километров от кратера.
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