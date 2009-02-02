Оживший вулкан Асама засыпал пеплом Токио. Извержение началось в 140 километрах от японской столицы. Из кратера вулкана вырвался столб дыма высотой 2000 метров. Через некоторое время активность вулкана пошла на убыль и к утру высота дыма не превышала 100 метров. Масштаб нынешнего извержения, по оценкам специалистов, невелик, опасности для людей и сельскохозяйственных угодий нет.

Тем не менее, местное метеобюро запретило подниматься на гору и не рекомендовало приближаться к ней на расстояние ближе четырех километров от кратера.

Эхо Москвы