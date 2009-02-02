Европейские участники G-20 соберутся в Берлине

Федеральный канцлер ФРГ Ангела Меркель соберет представителей европейских стран - членов "большой двадцатки" на встречу, посвященную обсуждению их совместной стратегии на предстоящем в апреле саммите G-20 в Лондоне, передает Associated Press.

А.Меркель стремится улучшить управляемость мировой экономики для того, чтобы предотвратить углубление финансового кризиса.

Встреча пройдет в Берлине в феврале с.г. Конкретная дата не называется.

"Большая двадцатка" - это неформальное экономическое сообщество, объединяющее Евросоюз и 19 ведущих развитых и развивающихся стран всего мира - Австралию, Аргентину, Бразилию, Великобританию, Германию, Индию, Индонезию, Италию, Канаду, Китай, Мексику, Россию, Саудовскую Аравию, США, Турцию, Францию, ЮАР, Южную Корею и Японию.

В странах "двадцатки" живет две трети населения Земли и вырабатывается 85% мирового валового продукта.

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