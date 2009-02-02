Израиль нанес удар по сектору Газа

Самолет ВВС Израиля в воскресенье нанес авиаудар по объекту ХАМАСа в центральной части сектора Газа, сообщили агентству Reuters источники в радикальном палестинском движении.

По данным France Presse, обстрелу подверглось здание полицейского участка ХАМАСа. Разбомбленный полицейский участок, уточняет Reuters, находился в селении Муграка. В результате авианалета никто не пострадал, так как Израиль заблаговременно предупредил местных жителей о готовящемся ударе.

Авиаудар израильских ВВС, отмечает Reuters, произошел спустя несколько часов после того, как премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт пообещал движению ХАМАС ответ на обстрелы боевиками территории израильского государства. В воскресенье боевики выпустили по южным районам Израиля полтора десятка реактивных снарядов и мин, ранив двух военнослужащих и одного гражданского жителя.

Лента.ру