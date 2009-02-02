Соединенные Штаты Африки: идея Каддафи стала на шаг ближе

Лидеры стран Африки на саммите в Эфиопии приняли решение сформировать новый исполнительный орган - Администрацию Африканского союза (АС), вместо существующей в настоящее время Комиссии, сообщает официальный сайт организации.

Администрация АС начнет функционировать уже на следующем африканском саммите, который пройдет в июле 2009 года на Мадагаскаре, сообщил президент Танзании и действующий председатель АС Джакайa Киквете.

В отличие от Комиссии, Администрация Афросоюза получит более широкие полномочия, в том числе в таких сферах, как борьба с бедностью, региональная и континентальная инфраструктура, климатические изменения, научные исследования. Новый орган также займется координацией внешней политики континента, вопросами международной торговли и поддержанием мира.

Как подчеркнул глава Комиссии Афросоюза Жан Пинг, Администрация АС приблизит африканцев к созданию единого правительства. "Мы создаем институт, который наделен большими полномочиями, имеет больше возможностей, и который поможет нам добиться цели - создать правительство Союза", - отметил он.

Вопрос о создании федерального правительства рассматривался еще на прошлом саммите АС в Шарм эш-Шейхе, однако из-за разногласий африканских лидеров было решено перенести обсуждение на 2009 год и выделить для этого целый рабочий день.

Главный идеолог африканского единства ливийский лидер Муамар Каддафи выступил инициатором формирования единого правительства, которое должно стать первым шагом на пути к Соединенным Штатам Африки. По его мнению, необходимо в кратчайшие сроки приступить к созданию федерального африканского правительства, которое будет реализовывать общую программу в политической, экономической, культурной и социальной областях.

Однако большинство африканских лидеров считают, что предложения Каддафи нуждаются в доработке. Стороны расходятся в сроках формирования такого правительства. Кроме того, не все суверенные государства Африки готовы делегировать часть своих полномочий федеральному кабинету министров.

12-й саммит Афросоюза открылся в воскресенье в столице Эфиопии Аддис-Абебе и продлится до 3 февраля. В оставшиеся дни участники встречи обсудят общие проекты по модернизации инфраструктуры в африканских странах, а также последствия мирового финансового кризиса.

Кроме того, стороны намерены обсудить вооруженные конфликты, которые тормозят развитие континента и приводят к многочисленным жертвам. Речь пойдет о ситуации в Сомали, суданской провинции Дарфур, конфликте в Конго, политической ситуации в Мавритании.

Африканский союз был создан в мае 1963 года. Тогда он назывался Организация африканского единства. Название этой региональной межправительственной организации, созданной по модели Евросоюза, изменилось в 2001 году. В Афросоюз входят 53 государства.

РИА “Новости”