США больше не сосредотачивают внимание на лишении Асада власти в Сирии - посол в ООН

Посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявляет, что США больше не сосредотачивают внимание на вопросе лишения президента Сирии Башара аль-Асада власти в этой стране.

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Как сообщает Reuters, во время общения с журналистами посол США при ООН заявила, что для США больше не является приоритетным вопрос, как избавиться от Асада.

"Наш приоритет заключается в том, чтобы по-настоящему посмотреть на то, каким образом мы решим проблемы, и с кем мы должны сотрудничать, чтобы действительно изменить положение людей в Сирии", - заявила Хейли.

"Мы не можем непременно сосредотачиваться на Асаде тем способом, как это делала предыдущая администрация", - добавила Хейли.