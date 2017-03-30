США больше не сосредотачивают внимание на лишении Асада власти в Сирии - посол в ООН
США не могут сосредотачиваться на Асаде в тот способ, как это делала предыдущая администрация.
Посол Соединенных Штатов Америки при Организации Объединенных Наций Никки Хейли заявляет, что США больше не сосредотачивают внимание на вопросе лишения президента Сирии Башара аль-Асада власти в этой стране.
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Как сообщает Reuters, во время общения с журналистами посол США при ООН заявила, что для США больше не является приоритетным вопрос, как избавиться от Асада.
"Наш приоритет заключается в том, чтобы по-настоящему посмотреть на то, каким образом мы решим проблемы, и с кем мы должны сотрудничать, чтобы действительно изменить положение людей в Сирии", - заявила Хейли.
"Мы не можем непременно сосредотачиваться на Асаде тем способом, как это делала предыдущая администрация", - добавила Хейли.