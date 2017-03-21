Сирийские повстанцы подтвердили участие в переговорах в Женеве

Начало нового раунда межсирийских переговоров под эгидой ООН в Женеве запланировано на 23 марта. Как ожидается, переговоры будут продолжаться до 1 апреля, сообщает Би-би-си.

Как сообщила пресс-секретарь организации Алессандра Велуччи, все приглашенные стороны, принимавшие участие в предыдущем раунде переговоров в феврале, подтвердили свое участие.

Участники переговоров будут обсуждать внесение изменений в конституцию Сирии, выборы и контртеррористические меры.

До начала переговоров спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура посещает Москву, Эр-Рияд и Анкару для согласования деталей встречи.

Подготовка проходит на фоне продолжающихся боев в восточных районах Дамаска. Бои продолжаются уже несколько дней.

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В ночь на воскресенье повстанцы начали артиллерийский и ракетный обстрел центра города. Они также взорвали два начиненных взрывчаткой автомобиля в районе Джобар.

Повстанцы утверждают, что за последние дни им удалось вернуть контроль над рядом территорий, которые ранее управлялись правительственными силами. Силы Башара Асада это не подтверждают.

В Дамаске повстанцы контролируют лишь несколько районов. Район Джобар разделен между правительственными силами и различными повстанческими группировками, в том числе джихадистскими. Борьба за контроль над этим районом ведется уже более двух лет.