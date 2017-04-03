Россия заявила об увеличении числа патрулирования субмарин до уровня времен "холодной войны"
По словам Королева, российские подводные в прошлом году провели в море 3000 дней.
Боевое патрулирование подводными лодками России достигло уровня "холодной войны", поскольку страна стремится к восстановлению своих вооруженных сил.
Об этом заявил главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Владимир Королев, сообщает "ЕвроПравда" со сылкой на The Times.
По словам Королева, российские подводные в прошлом году провели в море 3000 дней, что соответствует уровню до распада СССР в 1991 году. "Это прекрасный показатель", - добавил он.
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Адмирал сделал заявление после спуска на воду атомной подводной лодки "Казань" нового класса "Ясень-М".
Субмарина оснащена торпедами и крылатыми ракетами "Калибр", может находиться в автономном плавании 100 суток. Еще пять аналогичных лодок, как ожидается, будут завершены к 2023 году.
Согласно военно-морской доктрине РФ, в будущем подводные лодки этого проекта станут основными многоцелевыми атомными подводными лодками страны.
Кроме того, в следующем году планируется завершение строительства подводной лодки "Князь Владимир", четвертой из восьми лодок класса "Борей" и "Борей-II", вооруженных баллистическими ракетами.