Россия отправила к берегам Сирии подлодки с крылатыми ракетами - The Sunday Times

Об этом со сслыкой на источники в военно-морской сфере пишет The Sunday Times.

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Королевский военно-морской флот и НАТО отслеживают передвижения двух атомных подводных лодок класса «Акула» и дизель-электрической класса «Кило», которые на прошлой недели вошли в северную Атлантику из портов в районе Мурманска. Они также присоединились к группе «Адмирала Кузнецова».

«Теперь у русских в Средиземноморье есть подлодки», - сказал собеседник издания.

Есть риск, что субмарины вооружены крылатыми ракетами «Калибр», которые могут быть использованы для сокрушительного удара по Алеппо.

Как известно, 21 октября в Ла-Манш вошла группировка военных кораблей РФ во главе с проблемным авианесущим крейсером "Адмирал Кузнецов", они направляются в Средиземное море.

После того, как Испания и Мальта отказали в заправке российских кораблей в своих портах из-за опасений, что они могут быть использованы против мирных жителей в осажденном Алеппо, их дозаправляют с танкеров.

Напомним, Сирийская обсерватория по правам человека в начале октября сообщила о массированных бомбардировках российскими ВКС подконтрольной повстанцам восточной части Алеппо. Авиация РФ сбросила так называемые противобункерные бомбы, а также другие авиабомбы на восточные кварталы города.

Позже неправительственная организация "Врачи без границ" заявила, что в городе осталось только 11 работоспособных машин скорой помощи, поскольку пять экипажей были потеряны при бомбардировках, а еще в восьми отсутствуют необходимые запчасти.

Ожесточенные бои начались в Алеппо и после того, как 23 октября завершился режим прекращения огня, который действовал всего три дня. Об этом сообщили сирийские активисты. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, базирующийся в Британии сообщил, что авиаудары наносились по ключевой линии фронта на юго-западе города, в то же время усилились бои между повстанцами и правительственными силами в контролируемых оппозицией районах Алеппо.