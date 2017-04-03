Победа Ленина на выборах в Эквадоре вызвала массовые протесты

Во многих городах Эквадора начались волнения после подсчета 96% голосов на прошедших в воскресенье президентских выборах, сообщает Русская служба Би-би-си.

Бывший вице-президент Ленин Морено опередил консерватора Гильермо Лассо на несколько процентов, после чего проигравший призвал людей выйти на улицы.

Ленин Морено набирает примерно 51% голосов, консерватор Гильермо Лассо - около 49%. Ранее один один из авторитетных опросов предсказал победу Лассо, после чего кандидат сделал праздничное объявление в "Твиттере", но затем ситуация поменялась.

Читайте такжеВ Парагвае протестующие подожгли здание Конгресса (фотогалерея)

Избирательный совет Эквадора пока не объявлял победителя, однако действующий президент Рафаэль Корреа уже написал в "Твиттере", что тенденция к победе Морено необратима, так как разница в количестве поданных голосов перевалила за 200 тысяч.

По мнению Лассо, однако, его соперник воспользовался административным ресурсом и фальсифицировал часть бюллетеней. В своем "Твиттере" Лассо выкладывает сканы, как он утверждает, сфальсифицированных документов, призывая людей протестовать.

Протесты проходят по всей стране. В столице протестующие попытались прорвать полицейскую баррикаду. Однако демонстрации сторонников Лассо пока не перерастают в масштабные стычки с полицией.

От того, кто победит на выборах в Эквадоре, зависит судьба основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который уже шесть лет не покидает посольство Эквадора в Лондоне. Лассо в случае своей победы обещал выселить Ассанжа из посольства в течение 30 дней.

"Я сердечно приглашаю господина Лассо в течение 30 дней покинуть Эквадор (с оффшорными миллионами или без)", - прокомментировал Ассанж в "Твиттере" поражение консерватора.