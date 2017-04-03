Трамп неожиданно похвалил ЕС за сплоченность на фоне Brexit

Президент США Дональд Трамп похвалил ЕС за его "очень хорошую работу" в объединении после решения Великобритании выйти из блока. Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает ТСН.

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Трамп отметил, что считал, что больше стран пойдет за Великобританией, но сейчас он действительно думает, что ЕС действует сплоченно. Трамп похвалил ЕС за проведение "очень хорошей работы по восстановлению единства".

Отмечается, что такие высказывания Трампа отличаются от его предыдущих заявлений о выходе из ЕС других стран. "Я на самом деле думаю, что это будет великолепная сделка для Великобритании, и я думаю, что это будет на самом деле, очень хорошо и для Европейского Союза", - резюмировал Трамп.

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 28 марта подписала официальное письмо о намерении его страны выйти из состава Евросоюза. 29 марта документы были переданы президенту Европейского совета Дональду Туску.