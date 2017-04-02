Кампания против ИГИЛ в Ираке и Сирии: коалиция признала гибель более 200 мирных жителей

Возглавляемая США коалиция опубликовала отчет, в котором признала, что как минимум 229 гражданских лиц, вероятно, были убиты ударами антиигиловских сил в Ираке и Сирии с начала операции "непоколебимая решимость" почти три года назад. Об этом со сслыкой на обнародованный в субботу документ сообщает CNN.

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Эта цифра может значительно возрасти, если расследование авиаударов по иракскому Мосулу в середине марта подтвердит смерти десятков мирных жителей.

Высокопоставленный чиновник иракского минздрава на этой неделе сообщил CNN, что в Мосуле были обнаружены 112 тел.

Американские военные официально расследуют удары. Проверяются еще 43 сообщения о гибели гражданских лиц - 23 в Ираке и 20 в Сирии. 12 из 17 февральских докладов уже оценили как незаслуживающие доверия.

"Мы сожалеем о непреднамеренной гибели мирных жителей в результате усилий коалиции по борьбе с ИГИЛ в Ираке и Сирии и выражаем наши глубокие соболезнования семьям погибших и другим людям, пострадавшим от этих ударов", - говорится в заявлении коалиции.

Также сообщается, что в период с августа 2014 и до конца февраля 2017 года войска коалиции совершили более чем 18 600 артиллерийских ударов и авианалетов.