В Ираке убит "министр войны" ИГИЛ - Reuters

В Ираке убит боевик Айяд Аль-Джумейле, который считается "заместителем" лидера ИГИЛ Абу Бакра Аль-Багдади. Об этом сообщило государственное телевидение Ирака со ссылкой на военную разведку страны, передает Reuters.

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Аль-Джумейле, как говорится в сообщении, был убит с другими командирами ИГИЛ во время атаки иракских ВВС недалеко от границы с Сирией в районе Аль-Каим. При этом дата этой операции не называется.

Боевик считался правой рукой лидера ИГИЛ и "министром войны". Пока официального подтверждения этой информации нет.

Как сообщал УНИАН, 26 марта в иракском городе Мосул в результате авиаудара сил международной коалиции погибли более ста человек.