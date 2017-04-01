В Парагвае протестующие подожгли здание Конгресса (фотогалерея)

В столице Парагвая Асуньсьоне протестующие взяли штурмом и подожгли Конгресс, сообщает Reuters.

Это произошло после того, как Сенат тайно проголосовал за конституционную поправку, позволяющую президенту Орасио Картесу баллотироваться на второй срок. Данную поправку должна еще одобрить Палата представителей.

Конституция страны запрещает переизбрание президента начиная с 1992 года после того, как в 1989 году пала диктатура.

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"Был осуществлен государственный переворот, мы будем сопротивляться, и мы призываем народ сопротивляться вместе с нами", - сказал сенатор Дезире Маси из Оппозиционной прогрессивной демократической партии.

Демонстранты подожгли шины и убрали часть ограждений, окружающих здание Конгресса. Полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Несколько политиков и журналистов получили ранения. Министр внутренних дел Тадео Рохас сказал, что пострадало много полицейских.

Точное количество пострадавших в ходе столкновений пока неизвестно. Отмечается, что в момент поджога в здании конгресса находились люди.