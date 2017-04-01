США ввели новые санкции против Северной Кореи

США ввели новые персональные санкции против 11 граждан Северной Кореи (КНДР) и одной северокорейской компании. Об этом сообщили в пятницу, 31 марта, в американском министерстве финансов, передает Deutsche Welle.

Читайте такжеСеверная Корея тайно провела испытания ракетного двигателя

В ведомстве уточнили, что речь идет об агентах КНДР в России, Китае, Вьетнаме и на Кубе, главной задачей которых является оказание финансовой поддержки Пхеньяна или налаживание каналов поставки оружия.

"Сегодняшние санкции направлены на нарушение сетей и методов, с помощью которых правительство Северной Кореи финансирует свои незаконные ядерные и ракетные программы", - цитирует министра Стивена Мнучіна информагентство Reuters.

Американский чиновник также призвал союзников США прибегнуть к аналогичным мерам.