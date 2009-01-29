Польша создает совместное боевое подразделение с ФРГ и Францией

Польша, Германия и Франция 28 января приняли решение о создании совместного оперативного боевого подразделения "Веймар-ЕС" (Weimar-EU Battlegroup), передает агентство Associated Press.

В его состав войдут от 1500 до 2000 военнослужащих. Основная роль отводится польскому контингенту, Франция и Германия будут оказывать поддержку.

"Веймар-ЕС" создается на базе франко-польско-немецкого политико-экономического объединения "Веймарский треугольник" и будет окончательно сформирован к 2013 году.

"Веймарский треугольник" был основан еще в 1991 году, основной его задачей было помочь Польше осуществить переход от коммунистического прошлого и интегрироваться в ЕС.

В 2006 году перед союзом были поставлены новые задачи: способствовать активизации и укреплению экономического, политического и культурного сотрудничества между тремя странами.

Напомним, что в ЕС существуют 15 оперативных боевых подразделений, называемых Оперативное подразделение ЕС (EUBG - European Union battlegroup). Приблизительная численность каждого подразделения - 1500 человек.

Некоторые из них формируются на мультинациональной основе. В частности, Франция входит во франко-немецкое оперативное подразделение, франко-бельгийское и франко-испанское. Польша возглавляет EUBG, куда также входят Германия, Словакия, Латвия и Литва.

Подразделения дежурят по принципу ротации, таким образом, чтобы в любой момент к выполнению боевых задач могли приступить, по крайней мере, два EUBG.

Лента.ру