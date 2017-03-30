Путин поручил правительству "защитить" интересы России в Арктике

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев и другие российские чиновники совершили поездку на архипелаг Земля Франца-Иосифа, целью которой является показать роль России в арктическом регионе, пишет Радио Свобода.

29 марта Путин заявил, что дал распоряжение правительству принять шаги для социального и экономического развития региона. По его словам, речь идет о больших инфраструктурных проектах по разведке и развитию арктического шельфа.

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Владимир Путин также дал поручение Министерству обороны и ФСБ «защитить» интересы России в Арктике.

В поездке Путина и Медведева сопровождали министр обороны России Сергей Шойгу и советник президента Сергей Иванов.

Недавно Россия завершила строительство военной взлетно-посадочной полосы на архипелаге и заявила о планах создать здесь военную базу.