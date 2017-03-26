Митинг против коррупции в Москве: ОМОН "пакует" участников акции в автозаки (фото)

В Москве сотрудники ОМОНа начали массовые задержания участников акции против коррупции в высших эшелонах российской власти. Задержаны десятки человек.

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Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на Пушкинской площади собралась многотысячная акция, участники которой требуют отставки президента РФ Владимира Путина и премьера Дмитрия Медведева.

ОМОН проводит задержание. Взявшись за руки, правоохранители рассекают толпу на части и самых активных загружают в автозаки. Люди скандируют: «Позор», «Россия без Путина», «Импичмент», «Правительство в отставку», «Путин вор», «Свободу Навальному».

ОМОН действует очень жестко - людей буквально вырывают из толпы. Задержания продолжаются.

Напомним, 26 марта в Москве и других городах РФ проходят антикоррупционные акции, которые в большинстве случаев не согласованы с властями. Акции организовал Алексей Навальный, который сам ранее был задержан в Москве.