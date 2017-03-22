Посол Испании выступает за усиление санкций против РФ из-за Крыма и ситуации на Донбассе

Посол Королевства Испания в Украине Херардо Анхель Бугайо Оттоне выступает за ужесточение действующих санкций против Российской Федерации за оккупацию Крыма и дестабилизацию ситуации на Донбассе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время общения с журналистами в рамках проекта "Дипломаты без галстуков", отвечая на вопрос, как можно повлиять на РФ, чтобы она вывела свои войска из Донбасса и прекратила поддерживать боевиков.

Посол напомнил, что санкции Европейский Союз вводил против тех лиц, которые каким-то образом могли влиять на решения относительно территориальной целостности Украины.

"Вы меня спросите: достаточно ли этих санкций, хорошо ли мы их внедряем. Я говорю - нет. Они должны быть большими по объему, они должны быть жестче. Я так считаю", - подчеркнул посол.

Он добавил, что в санкционные списки должно быть включено больше людей, которые могут влиять на принятие решений, касающихся действий РФ в Украине.

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"Потому что Кремль, или давайте персонифицировать и прямо говорить – Путин - он не понимает ни политики, ни политиков, ни вообще образа мышления западного общества. Он думает, что он может где-то там поторговаться: я что-то тебе, а ты мне, и каким образом эти санкции могут сняться, и он добьется своего... Это невозможно де-юре", - заявил Херардо Анхель Бугайо Оттоне.

"Наши демократические общества никоим образом не могут позволить принять, допустить существование оккупации как Крыма, так и агрессии на Донбассе", - подчеркнул посол.

Как известно, США заявили, что Крым и Донбасс никогда не будут предметом торга с Россией.