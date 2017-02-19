Глава МИД Франции обвинил Москву в попытках повлиять на выборы президента
Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эро обвинил Россию в попытках повлиять на выборы президента, намеченные на весну этого года.
Как сообщает «Радио свобода», Эро считает, Москва может быть причастна к кибератакам на независимого кандидата Эмманюэля Макрона.
Как отметил глава французского МИД, Россия поддерживает таких кандидатов, как ультраправая Марин Ле Пен и правоцентрист Франсуа Фийон. В то же время проевропейский кандидат Макрон подвергся хакерским атакам. Жан-Марк Эро подчеркнул, что невмешательство во внутренние дела страны – это основополагающий принцип международной жизни.
Как сообщал УНИАН, 13 февраля команда кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона выступила с заявлением, что вмешательство иностранных государств в демократический процесс недопустимо.
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Генеральный секретарь возглавляемого Макроном движения "Вперед!" Ришар Ферран обратился к властям Франции с просьбой "гарантировать, что не будет никакого вмешательства иностранных государств в наш демократический процесс".
"Сегодня мы должны смотреть на факты. Центральные СМИ РФ, Russia Today и Sputnik, которые принадлежат российскому государству, занимаются распространением заведомо ложной информации. Затем новость повторяют, цитируют и это влияет на наш демократический образ жизни", – сказал Ферран.
В Кремли отвергли обвинения в кибератаках.